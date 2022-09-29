Ханты-Мансийск, 29 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Югре опровергли слухи об изъятии транспорта под военные нужды при частичной мобилизации. Официальные разъяснения дал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Он отметил, что руководителям организаций, владельцам транспортных средств нужно доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику по дополнительному распоряжению, которого в настоящее время нет.

«При мобилизации создается, в частности, транспортный резерв, в который входят крупногабаритные автомобили, различная техника», — поясняют в военном комиссариате ХМАО.

При появлении такого распоряжения владельцам транспорта поступят чёткие указания о дальнейших шагах, добавили в военном комиссариате ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на службу призовут 300 тысяч военных запаса с боевым опытом.