Чебоксары, , 10:59 — REGNUM Из Ульяновской области под контролем Россельхознадзора экспортировано более 43 тыс. тонн зерна. Чаще всего отправляется на продажу за рубеж пшеница и лён, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала года ведомством проконтролирован вывоз из Ульяновской области 43 114 тонн зерна, которое отправляется на экспорт при наличии фитосанитарных сертификатов. Продукцию исследовали в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» и признали свободной от карантинных объектов.

В управлении сообщают, что самыми востребованными культурами оказались продовольственная пшеница и лён. Большая часть пшеницы экспортирована в Латвию (20 501 тонна), Азербайджан (15 227 тонн) и Казахстан (6339 тонн). Также с территории Ульяновской области направлено 760 тонн льна для переработки в Латвию, 287 тонн продовольственного рапса в Белоруссию.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года внесение данных о партиях зерна в ФГИС «Зерно» стало обязательным для участников зернового рынка России. В ведомстве поясняют, что новый механизм позволяет отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны, а аграриям она позволит «эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна».

Отметим, что в 2022 году Ульяновская область собрала более 2 млн тонн зерна. При экспорте и импорте зерна или продуктов его переработки контроль за подтверждением товаросопроводительных документов осуществляет Россельхознадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновской области продолжается уборка подсолнечника, сахарной свёклы, овощей и картофеля. План по севу озимых зерновых культур выполнен на 96%.

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