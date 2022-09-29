Вашингтон, 29 сентября 2022, 11:00 — REGNUM Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ён вошла в топ-100 влиятельных молодых лидеров по версии американского журнала Time.
Список Time 100 Next 2022 был опубликован на официальном сайте журнала 28 сентября.
Известно, что Чон Хо Ён стала единственным представителем Южной Кореи, вошедшим в рейтинг «Time». В список также вошли американская актриса Сидни Суини и испанский теннисист Карлос Алькарас.
Time 100 Next — дополнение к основному ежегодному списку Time 100, посвященное восходящим звездам шоу-бизнеса, политики, науки.