Вашингтон, 29 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ён вошла в топ-100 влиятельных молодых лидеров по версии американского журнала Time.

Скриншот с YouTube Актриса Чон Хо Ён

Список Time 100 Next 2022 был опубликован на официальном сайте журнала 28 сентября.

Известно, что Чон Хо Ён стала единственным представителем Южной Кореи, вошедшим в рейтинг «Time». В список также вошли американская актриса Сидни Суини и испанский теннисист Карлос Алькарас.

Time 100 Next — дополнение к основному ежегодному списку Time 100, посвященное восходящим звездам шоу-бизнеса, политики, науки.