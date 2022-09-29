Вашингтон, 29 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют добить от ООН мер против России, сообщает американское издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По информации СМИ, ссылающегося на американских чиновников, власти США хотят добиться от ООН антироссийских мер, в том числе принятия резолюции по территории бывш. УССР, где у Москвы есть право вето.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в зоне контроля разведки США, рассказали в МИД РФ.