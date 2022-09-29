Мадрид, 29 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Происшествие на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было диверсией, за которой якобы стоит Россия. Об этом в интервью агентству EFE заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

«На данный момент мне кажется очевидным, что подобные разрывы двух подводных газопроводов невозможны, если за ними не стоит диверсионная операция», — сказала Рибера.

По её словам, это «явный признак того, как Путин играет в постоянные провокации».

Рибера отметила, что Евросоюзу необходимо воспринять ситуацию как «серьёзную угрозу».