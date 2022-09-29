Исламабад, 29 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари заявил, что экономическая изоляция Афганистана после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может способствовать росту экстремизма и авторитаризма.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Зардари отметил в интервью Associated Press, что Америка должна взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, «у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто нет времени и возможностей бороться с террористическими группировками в Афганистане должным образом, и они нуждаются в помощи».

О замороженных в США активах Афганистана, министр иностранных дел Пакистана сказал: «Я думаю, важно отметить, что эти деньги не принадлежат ни талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни американцам; эти деньги принадлежат народу Афганистана».

Между тем отношение мирового сообщества, и особенно США, к взаимодействию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изменилось после гибели Аймана аз-Завахири в Кабуле. После этого инцидента талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили в поддержании отношений с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).