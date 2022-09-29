Молдавия, , 10:57 — REGNUM Сложно спрогнозировать, сколько граждан России будут прятаться от мобилизации в Молдавии. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметила, что из РФ до Молдавии теперь добраться непросто, когда нет прямых рейсов. При этом российское гражданство есть у многих граждан Молдавии.

Санду подчеркнула, что пограничники проверяют, «хорошие ли намерения» у тех, кто хочет въехать в Молдавию, или они представляют угрозу.

«И очевидно, тех, кто, как посчитают пограничники, представляют угрозу для Молдавии, не будут впускать в страну», — сказала президент.

Стоит отметить, что, согласно информации Погранслужбы Молдавии, в течение недели после объявления в РФ частичной мобилизации в республику въехали 1360 российских граждан. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.