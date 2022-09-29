Молдавия, 29 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Сложно спрогнозировать, сколько граждан России будут прятаться от мобилизации в Молдавии. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Он отметила, что из РФ до Молдавии теперь добраться непросто, когда нет прямых рейсов. При этом российское гражданство есть у многих граждан Молдавии.

Санду подчеркнула, что пограничники проверяют, «хорошие ли намерения» у тех, кто хочет въехать в Молдавию, или они представляют угрозу.

«И очевидно, тех, кто, как посчитают пограничники, представляют угрозу для Молдавии, не будут впускать в страну», — сказала президент.

Стоит отметить, что, согласно информации Погранслужбы Молдавии, в течение недели после объявления в РФ частичной мобилизации в республику въехали 1360 российских граждан. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.