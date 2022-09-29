Токио, , 10:56 — REGNUM Итак, японский консул по политическим вопросам Мотоки Тацунори, служивший в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, задержан. Что дальше? Отвечает Анатолий Кошкин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как правило, страны не драматизировали подобные инциденты. Однако на этот раз демонстрирующее открыто враждебное отношение к нашей стране правительство Японии во главе с Фумио Кисидой вместо извинений за содеянное японский МИД «вызвал на ковер» посла РФ в Японии Михаила Галузина и потребовал извинений от России. Ну-ну.

После чего некоторые российские эксперты заявили, мол, Галузина теперь вообще могут выслать из страны. На самом деле, это излишне смелое допущение. Однако уже сейчас вряд ли дипломатические отношения Токио и Москвы можно назвать полноценными. Япония не только стремится за санкционной политикой США, но и подчас опережает её. Тот случай, когда вассал покорно бежит впереди феодала.