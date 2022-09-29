Токио, 29 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Итак, японский консул по политическим вопросам Мотоки Тацунори, служивший в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, задержан. Что дальше? Отвечает Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как правило, страны не драматизировали подобные инциденты. Однако на этот раз демонстрирующее открыто враждебное отношение к нашей стране правительство Японии во главе с Фумио Кисидой, а именно японский МИД, вместо извинений за содеянное японский МИД «вызвал на ковер» посла РФ в Японии Михаила Галузина и потребовал извинений от России. Ну-ну.

После чего некоторые российские эксперты заявили, мол, Галузина теперь вообще могут выслать из страны. На самом деле это излишне смелое допущение. Однако уже сейчас вряд ли дипломатические отношения Токио и Москвы можно назвать полноценными. Япония не только стремится за санкционной политикой США, но и подчас опережает её. Тот случай, когда вассал покорно бежит впереди феодала.