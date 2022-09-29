Бухарест, , 10:55 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками береговой охраны Румынии в уезде Тулча на юго-востоке страны, была обнаружена партия лодочных моторов, ранее похищенная с одного из причалов во Франции. Об этом 29 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, двигатели находились в подсобном помещении местного яхт-клуба в дельте реки Дунай. Общая стоимость похищенных агрегатов превышает $25 тыс. При этом владелец постройки заявил о своей непричастности к правонарушению.

Ранее дело о краже лодочных моторов было передано румынским стражам порядка по каналам Интерпола. Ведется следствие.

Как утверждают независимые аналитики, в последнее время Румыния все чаще становится «перевалочной базой» на пути доставки похищенной из стран ЕС техники в другие государства.