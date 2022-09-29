Тюмень, 29 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Вопрос о дополнительной экипировке призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации проработают власти Тюменской области. Об этом 27 сентября написал в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как отметил губернатор региона, ранее он пообщался с мобилизованными в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь.

При этом Моор уточнил, что ни у кого из них нет нареканий по размещению и питанию, и добавил, что все призванные получили карточки для получения зарплаты.

«Настроение у земляков хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем», — указал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзеев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением.