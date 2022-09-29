Эр-Рияд, 29 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман встретился с главой Президентского руководящего совета (правительства) Йемена Рашадом Аль-Алими, который посетил Эр-Рияд в составе официальной делегации. Об этом 29 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник в правительстве Йемена.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

По данным источника, встреча была посвящена внутренним йеменским проблемам и организации перемирия с повстанцами-хуситами.

Журналисты отмечают, что Саудовская Аравия выступает за преодоление кризисов, которые не позволяют правительству Йемена провести заседания на протяжении последних полутора месяцев.

В то же время, в Эр-Рияде выступили за мирное урегулирование военного конфликта в Йемене и призвали обе стороны конфликта соблюдать ранее взятые на себя обязательства по деэскалации.