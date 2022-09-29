Уфа, 29 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Врача медсанчасти МВД в Уфе обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, полицейский, проходивший врачебную комиссию в связи с проблемами со здоровьем, обратился к фигуранту уголовного дела с просьбой оказать содействие в получении положительного решения военно-врачебной комиссии о производстве ему единовременной выплаты в общей сумме порядка трех млн рублей, в связи повреждением здоровья в ходе осуществления службы, исключающее возможность дальнейшей службы в органах внутренних дел.

«Обвиняемый не имел реальной возможности повлиять на решение комиссии, но узнав, что положительное решение будет принято в связи с наличием у полицейского заболевания, препятствующего дальнейшей службе, решил похитить обманным путем денежные средства сотрудника, согласившись помочь ему, а взамен потребовав вознаграждение за услуги в размере почти 970 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Сообщается, что обвиняемый врач был задержан с поличным при получении денег.

По данному факту в отношении 40-летнего старшего врача хирурга медико-санитарной части МВД России по Башкирии было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обвиняемый свою вину признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.