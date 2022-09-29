Астрахань, 29 сентября 2022, 10:55 — REGNUM Пункт мобилизации будет развёрнут на территории Астраханской области у границы с Казахстаном, сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства региона.
У села Караозек, где расположен основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Республику Казахстан, усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны. Также там дежурят бригады скорой помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проводится частичная мобилизация.