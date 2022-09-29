Астрахань, 29 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Пункт мобилизации будет развёрнут на территории Астраханской области у границы с Казахстаном, сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

У села Караозек, где расположен основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Республику Казахстан, усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны. Также там дежурят бригады скорой помощи.

«В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развёрнут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — уточнили в пресс-службе правительства Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проводится частичная мобилизация.