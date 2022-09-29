Москва, 29 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Что там с долларом? Спрашивают многие. А Галина Смирнова специально для ИА REGNUM отвечает: «Дедолларизация неизбежна, но есть вопросы». Очевидно, что доллар как валюта скомпрометировал себя. А отказ от таких проблемных валют — задача стратегическая, если страна жить хочет.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

В частности, как отмечалось, есть проблемы с оплатой экспортных поставок российских энергоресурсов. После чего расчёт для недружественных стран был переведён в рубли. Если коснуться дружественных стран, то в целом из 74% от общего объема расчетов в национальных валютах — значительная доля — приходится на российский рубль. Объем международных расчетов в долларах удалось снизить до 21%.

Можно ожидать и расчётов в «дружественных валютах». Потенциальным лидером тут является юань. «Вместе с тем ЦБ РФ указывает, что сам по себе переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется тем, что валютные рынки этих государств часто менее развиты по сравнению с традиционными рынками в недружественных валютах. Многие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми».

Расширению расчетам в национальных валютах мешают и недостаточная сеть корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах, и отсутствие возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT и межсистемного взаимодействия национальных систем платежных карт государств — членов ЕАЭС, и отсутствие торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС.

Так что пока доллар продолжает лихорадить мировую экономику, несмотря на глобальный процесс дедолларизации. «По словам Бунич, профессора департамента «Мировые финансы» финуниверситета при правительстве РФ, доля доллара в международных расчетах сегодня всё еще значительна — около 40%, а в международных резервах центральных банков — около 50% (против 60% и 70% в начале 2000-х). Денежно-кредитная политика ФРС, как отметила эксперт, может стать причиной глобальной рецессии, особенно для Китая и стран Евросоюза. Если только Китай не будет инициировать дедолларизацию расчетов с импортерами и зарубежными партнерами, а страны Евросоюза не будут оценивать последствия вводимых ими санкций, особенно в отношении энергоносителей из России».

Однако многое ещё может измениться.