Астрахань, 29 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Пункт мобилизации будет развёрнут в ближайшие дни на границе с Казахстаном в Астраханской области. Об этом 29 сентября сообщили власти региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

На границе с Казахстаном в Астраханской области образовалась многокилометровая пробка. В этом месте в ближайшие дни планируется развернуть пункт мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт мобилизации появился на границе России и Грузии.