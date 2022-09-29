Рязань, , 10:55 — REGNUM Специальные социальные карты оформят для родственников резервистов в Рязанской области. Об этом 29 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Павел Малков.

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Власти анонсировали дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. В регионе создан совет по вопросам мобилизованных и их семей, аналогичные органы появятся в каждом муниципалитете.

«Сейчас их близким особенно нужны внимание и поддержка, поэтому за каждой такой семьей закрепляется сотрудник местной администрации. Родители и жёны призывников получат карты «Забота», а дети в первую очередь будут зачисляться в детские сады. После возвращения бойцу предоставят бесплатную путевку в санаторий на 21 день», — заявил губернатор.

Социальная карта «Забота» позволяет получать скидки и покупать товары по льготным ценам. Программ реализуется предприятиями-членами Рязанской торгово-промышленной палаты.