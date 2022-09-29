Рязань, 29 сентября 2022, 10:55 — REGNUM Специальные социальные карты оформят для родственников резервистов в Рязанской области. Об этом 29 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Павел Малков.
Власти анонсировали дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. В регионе создан совет по вопросам мобилизованных и их семей, аналогичные органы появятся в каждом муниципалитете.
Социальная карта «Забота» позволяет получать скидки и покупать товары по льготным ценам. Программ реализуется предприятиями-членами Рязанской торгово-промышленной палаты.