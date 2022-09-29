Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Двое жителей Санкт-Петербурга и трое жителей Ленинградской области предстанут перед судом по делу о мошенничестве, в том числе в отношении ветерана Великой Отечественной войны, сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Задержанные по уголовному делу о телефонном мошенничестве.

Выйти на след преступников полиции помогла одна из потенциальных жертв телефонных мошенников — жительница Кировского района Петербурга, 90-летняя ветеран блокадного Ленинграда Тамара Андреевна. В августе 2021 года ей на домашний стационарный телефон позвонил мужчина. Представившись её внуком, он пожаловался, что ударил девушку, а та неудачно упала и скончалась. Чтобы избежать тюрьмы, ему требуется 170 тыс. рублей.

«Пенсионерка сразу заподозрила обман и сообщила в полицию. Прибывший за деньгами курьер попал в полицейскую засаду, его задержали при передаче денег», — рассказали в ГУ МВД.

Была установлена личность задержанного, им оказался 30-летний безработный житель поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого задержанный признался, что выполнял только роль курьера. По его словам, в группе было еще два курьера, координатор и организатор.

«Задача по установлению и задержанию остальных злоумышленников осложнялась тем, что те «залегли на дно», а двое из них уехали на малую родину: в Псковскую и Вологодскую области. Несколько месяцев потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы установить личности остальных участников группы и задержать их», — рассказали в Главке.

В январе 2022 года были задержаны еще двое жителей поселка Бугры, 29-летний курьер и 26-летний координатор группы, а также еще один курьер — 24-летний житель Петербурга. Еще через два месяца оперативники смогли задержать и лидера группы — 32-летнего ранее уже судимого за совершение серии мошенничеств жителя Петербурга.

Расследуя уголовное дело, следователи установили, что блокадница — не единственная жертва злоумышленников. Летом 2021 года они смогли обмануть и получить деньги с еще троих потерпевших, в том числе еще одной жительницы блокадного Ленинграда. В общей сложности у четверых пенсионерок злоумышленники похитили чуть более 1,1 млн рублей.

«В случае с Тамарой Андреевной, где курьера взяли на месте, деньги удалось вернуть полностью. Остальным потерпевшим злоумышленники вернули лишь небольшую часть похищенных денег», — уточнили в полиции.

Уголовные дела, возбужденные по данным мошенничествам, были объединены и с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.