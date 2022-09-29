Пекин, 29 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Сотрудничество России и европейских стран в расследовании ЧП на «Северных потоках», даже крайне ограниченное, может ослабить конфронтацию и избежать усугубления противоречий. Об этом говорится в опубликованной 29 сентября редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток - 2

По мнению авторов, происшествие с газопроводами показало, что конфликт Москвы и Киева выходит за пределы военной сферы, он затрагивает энергетику, экономику и обеспечение продовольствием.

«Если Россия и европейские страны смогут сотрудничать в расследовании происшествия, даже если такое сотрудничество будет крайне ограниченным, это станет «оливковой ветвью» в условиях грозы, которая поможет ослабить конфронтацию и избежать усугубления противоречий», — отмечают авторы статьи.

Европа рассчитывала, пишут они, что зимой будет получать российский газ по «Северным потокам», но эти надежды растворились в воздухе. Инцидент с Nord Stream ещё более усложнил и запутал узел отношений России и Запада.

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