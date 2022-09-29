Берлин, , 10:49 — REGNUM Игорь Юшков напоминает читателям ИА REGNUM о важном в свете проблем «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

Ведь, согласитесь, странно, что оба «потока» вышли из строя одновременно. Что могло произойти с ними? В землетрясения и «корабль задел», конечно же, не верится. Маловероятен и вариант с минами. А вот диверсия — очень похоже. Кто совершил?

Северный поток - 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Повреждения нанесены возле датского острова Борнхольм, глубина там всего от 10 до 25 метров — обычный ныряльщик может достать. Но не станем забывать главное: ещё в феврале этого года американский президент Джо Байден обещал разобраться с «Северными потоками». Тогда все подумали о санкциях, но, может, уже был запланирован теракт?

Тут важно вспомнить старый принцип: «Ищи, кому это выгодно». А выгодно, ясное дело, в первую и главную очередь Вашингтону.