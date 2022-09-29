Шахты, Ростовская область, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области загорелся магазин со строительными материалами. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 сентября.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился на проспекте Чернокозова в Шахтах. В экстренные службы тревожный сигнал поступил в 10:20. Пожар вспыхнул на втором этаже здания. Известно, что загорелась кровля на площади 300 кв. метров.

На месте происшествия работают 41 человек и 13 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Обстановка уточняется.