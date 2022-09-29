Москва, , 10:47 — REGNUM Мораторий на банкротство необходимо отменить со 2 октября 2022 года, поскольку, на мой взгляд, данный институт показывает свою неэффективность в случае его сохранения на длительный срок, сообщил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов. Комментируя корреспонденту ИА утрачивающего силу постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497, он пояснил:

Банкротство Ken Teegardin

«С одной стороны, должники, ради которых он вводился, в большинстве своем не восстанавливают свою платежеспособность, а лишь получают бесплатную отсрочку исполнения своих обязательств. Причем, за отведенное им время, полученное благодаря мораторию, должники успевают подготовить себя к банкротству.

С другой стороны, очевидным образом, нарушаются права кредиторов, которые во время моратория просто теряют время, не имея никаких эффективных механизмов получения задолженности. При этом, деятельность кредиторов, как и должников, подвержена все тем же рискам текущей ситуации в экономике.

Безусловно, введение моратория являлось правильным решением в 2022 года, его введение остановило возможный вал заявлений о банкротстве, которые нарастали бы как снежный ком. Однако, в текущей ситуации относительной стабилизации экономики и прогнозирования возникающих рисков, его сохранение — нецелесообразно».

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов парламентарии планируют предложить ряд изменений в действующее законодательство.

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