Кишинёв, , 10:47 — REGNUM Обороноспособность Молдавии нуждается в укреплении, так как её нейтралитет якобы нарушает Россией. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.

Майя Санду Gov.md

«Нарушением» она называет присутствие российских миротворцев в Приднестровье, хотя, они там находятся на основании соглашения между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем.

«Мы осознаём, что очень высоки риски того, что наш нейтралитет не будет соблюдаться, тем более, что нейтралитет не соблюдается даже Российской Федерацией из-за присутствия российских военных на территории Республики Молдавия», — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что её предшественники плохо занимались развитием молдавской армии. Теперь она собирается исправить это.

Напомним, ранее Санду сообщила, что модернизация вооружённых сил Молдавии будет проводиться с помощью НАТО.

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