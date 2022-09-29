Биробиджан, , 11:03 — REGNUM Митинг-концерт запланирован на 30 сентября в столице Еврейской автономии Биробиджане. Таким образом в регионе намерены поддержать итоги референдумов, состоявшихся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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Инициатором мероприятия выступило регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Митинг-концкерт получил название «Мы вместе».

«Всех, кто разделяет этот выбор, кто рад за людей, отстоявших свое право быть русскими, ждут на площади Ленина в Биробиджане завтра, в 16 часов», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.