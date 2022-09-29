Донецк, 29 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:02 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.

В 09:30 из Курдюмовки киевские каратели обстреляли Гольмовский, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.