Херсон, 29 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Киевские националисты нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, в результате пострадали люди. Об этом сообщает 29 сентября Следственный комитет России в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В ведомстве уточнили, новый ракетный удар нанесён по жилому дому в центре Херсона, шесть человек пострадали.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР также расследует факт обстрела киевскими боевиками политехнического колледжа в Херсоне.

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