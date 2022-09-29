Москва, , 10:45 — REGNUM Падение капитализации российского рынка акций — это неизбежный процесс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя 7-процентное падение капитализации.

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«К сожалению, это неизбежный процесс, — сказал Сафонов. — Капитализация рынка акций российских компаний сильно зависит от внешних ограничений. Поскольку они усиливаются, рынок будет вынужден реагировать на данный фактор. Кроме того, вступит в действие и фактор ослабления потребительского спроса внутри страны. До конца 2022 года снижение может составить еще 5% к текущему показателю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее состояние российского фондового рынка оценили как не вполне стабильное.

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