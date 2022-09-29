Рим, 29 сентября 2022, 10:45 — REGNUM Всё указывает на США. Такой вывод делают в мире после одновременного выхода из строя газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Ситуацию разбирает Владимир Бадмаев.
О вине США, в частности, пишут итальянские политики и эксперты. В частности, депутат национального парламента Италии Рафаэль Радуцци напомнил о том, что ещё в начале года президент США Джо Байден грозился вывести из строя газопроводы.
Парламентарий Пино Кабрас считает вывод из строя газопроводов намеренным актом, целью которого является «необратимая диссоциация Евросоюза от остальной Евразии».
В общем, весьма редкое единодушие для европейских политиков.