Рим, , 10:45 — REGNUM Всё указывает на США. Такой вывод делают в мире после одновременного выхода из строя газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Ситуацию разбирает Владимир Бадмаев.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О вине США, в частности, пишут итальянские политики и эксперты. В частности, депутат национального парламента Италии Рафаэль Радуцци напомнил о том, что ещё в начале года президент США Джо Байден грозился вывести из строя газопроводы.

А вот что говорит добавил политический аналитик Паоло Боргоньон: «Люди, которые саботировали газопровод «Северный поток», хотят тотальной войны с Россией». Также он делает весьма ироничное замечание: «этой зимой европейцы поймут, почему великие цивилизации прошлого развивались вокруг Средиземного моря, а не в центральной или северной части Европы».

Парламентарий Пино Кабрас считает вывод из строя газопроводов намеренным актом, целью которого является «необратимая диссоциация Евросоюза от остальной Евразии».

В общем, весьма редкое единодушие для европейских политиков.