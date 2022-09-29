Казань, 29 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный стал победителем на Всероссийской Спартакиаде в личном многоборье. Соревнования прошли в Казани.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

Нагорный завоевал золотую медаль, набрав в сумме 166,83 балла.

Второе место занял Давид Белявский, результат которого составил 165,029 балла. Замкнул тройку Даниел Маринов с 164,93 балла.