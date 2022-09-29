Исламабад, 29 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В продолжение заявлений пакистанских официальных лиц об угрозах, исходящих из Афганистана, Мунир Акрам, представитель Пакистана в ООН, выразил озабоченность по этому поводу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Радио Пакистана сообщило, цитируя пакистанского чиновника, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязан предотвратить использование террористическими группами территории Афганистана против его соседей.

Он добавил, что Пакистан поддерживает усилия по ликвидации террористических групп при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Афганистана.

Представитель Пакистана в ООН также заявил, что мировое сообщество должно предоставить Афганистану гуманитарную помощь в размере 4,2 миллиарда долларов, затребованную Организацией Объединённых Наций.

Данное заявление последовало после аналогичных высказываний премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.