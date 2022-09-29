Симферополь, , 10:44 — REGNUM Сделать выводы из допущенных ошибок при мобилизационной кампании необходимо на всех уровнях. К этому призвал 29 сентября спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Крымский спикер подчеркнул, что получить военные навыки должен каждый мужчина, в том числе и те, кто в армии не служил — они, по мнению Константинова, должны проходить военную подготовку, при этом речь не идёт об отправке в зону боевых действий. По итогам таких учений военкоматы могли бы формировать оценки навыкам и состоянию здоровья резервистов.

«В целом мобилизационные мероприятия по подготовке, переподготовке необходимы и без специальной военной операции, они должны идти непрерывно и в мирное время. Это мобилизует общество, дисциплинирует, ставит на место мозги», — уверен Константинов.

Он подчеркнул, что сегодня достаточно людей, желающих пойти на службу добровольно, а из резервистов, явившихся без повесток, в крымских военкоматах стоят очереди.

«Но важно, чтобы мобилизационная работа охватывала всё общество. Солдат — это не только тот, кто сидит в окопе. Солдат — это и тот, кто лечит, готовит, работает в тылу. Это всё тоже мобилизация. Спецоперация позволяет сделать такой вывод: авиация — хорошо, ракеты — хорошо, но всё равно всё решает солдат. Без этого никуда. Какое бы оружие ни применялось, всё равно последнее слово за солдатом. И солдат у нас всегда должно быть достаточно для защиты Родины», — написал в телеграм-канале Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября, всего планируется отправить в войска около 300 тысяч резервистов. В Крыму ранее было объявлено о завершении мобилизации. Первая партия из 600 крымчан и севастопольцев уже отправилась в части для прохождения обучения.