Спикер Госсовета Крыма призвал сделать выводы из мобилизационной кампании
Симферополь, 29 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Сделать выводы из допущенных ошибок при мобилизационной кампании необходимо на всех уровнях. К этому призвал 29 сентября спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Крымский спикер подчеркнул, что получить военные навыки должен каждый мужчина, в том числе и те, кто в армии не служил — они, по мнению Константинова, должны проходить военную подготовку, при этом речь не идёт об отправке в зону боевых действий. По итогам таких учений военкоматы могли бы формировать оценки навыкам и состоянию здоровья резервистов.
Он подчеркнул, что сегодня достаточно людей, желающих пойти на службу добровольно, а из резервистов, явившихся без повесток, в крымских военкоматах стоят очереди.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября, всего планируется отправить в войска около 300 тысяч резервистов. В Крыму ранее было объявлено о завершении мобилизации. Первая партия из 600 крымчан и севастопольцев уже отправилась в части для прохождения обучения.