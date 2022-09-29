Москва, , 10:48 — REGNUM Минобороны России пытается взыскать с разработчика амфибийных судов на воздушной подушке — Центрального конструкторского бюро «Нептун» из Санкт-Петербурга более 23 млн рублей, которые фигурируют как неустойка. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии 16 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 23 сентября 2022 года. Дело принял судья Чадов. В нём речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 921 187 303 111 452 209 002 255 от 09.07.2019 года в размере 23 106 079,61 рубля». Прочие детали спора ещё не сообщались.

Также 7 декабря 2022 года судья рассмотрит иск ведомства к этому же бюро, поданный в августе 2022 года. И снова речь о неустойке, но уже по госконтракту от 2020 года — более 27,1 млн рублей.