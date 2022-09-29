Москва, 29 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Минобороны России пытается взыскать с разработчика амфибийных судов на воздушной подушке — Центрального конструкторского бюро «Нептун» из Санкт-Петербурга более 23 млн рублей, которые фигурируют как неустойка. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии 16 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление было подано 23 сентября 2022 года. Дело принял судья Чадов. В нём речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 921 187 303 111 452 209 002 255 от 09.07.2019 года в размере 23 106 079,61 рубля». Прочие детали спора ещё не сообщались.

Также 7 декабря 2022 года судья рассмотрит иск ведомства к этому же бюро, поданный в августе 2022 года. И снова речь о неустойке, но уже по госконтракту от 2020 года — более 27,1 млн рублей.