Кострома, , 11:02 — REGNUM Военкомат не назовёт число жителей Костромской области, которых необходимо мобилизовать в Вооруженные силы РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный комиссар региона Алексей Новиков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта информация ограниченного доступа. Озвучивать её СМИ мы не будем», — сказал Новиков.

При этом другие регионы называют плановые цифры. Так, в Вологодской области призовут 2129 человек. Военный комиссариат Ярославской области в рамках призыва на частичную мобилизацию направил 3500 повесток.

Всего по словам министра обороны Сергея Шойгу для участия в спецоперации будет направлено 300 тысяч резервистов, или 1% от общего мобилизационного ресурса.

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