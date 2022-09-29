Строительство монорельса в Москве может быть продолжено. Московский стройкомплекс в СМИ
Перспективное развитие города
"На заседании коллегии стройкомплекса мэр Москвы объявил о новой градостроительной политике", сообщают "Известия" в номере от 14 марта. "
"Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает менять правила игры на столичном рынке девелопмента. В пятницу он объявил о запрете любого нового строительства в центре города. В планах градоначальника также сократить срок аренды земельных участков под девелоперские проекты с привычных 49 до 5-6 лет", пишет "Коммерсантъ" в номере от 14 марта. "Первая инициатива грозит многомиллионными убытками для московских застройщиков и ростом цен на недвижимость на 10-20%, вторая, соглашаются девелоперы, поможет справиться со спекуляцией инвестконтрактами. "Нами принято решение ограничить, а фактически запретить строительство в центре Москвы",- сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, все начатые стройки будут закончены в течение двух-трех лет, часть из них будет перепрофилирована в гостиницы и жилье, новых же проектов начинаться не будет... В результате запрета нового строительства в пределах
"Московские власти разрабатывают новую государственную программу в области градостроительной политики города. Ее основные приоритеты были рассмотрены на проходившей в конце минувшей недели коллегии столичного стройкомплекса, в которой принимали участие строители, архитекторы, застройщики", продолжает тему "Московская правда" в номере от 15 марта. "Прежде всего мэр заявил о принципиальной позиции правительства - снизить нагрузки на исторический центр столицы, где офисы, торговые центры росли как грибы и строительство многих еще продолжается. "Нами, - заявил мэр, - принято решение максимально ограничить, практически запретить новое строительство в центре города". Начатые же стройки в течение ближайших трех лет должны быть завершены. Причем некоторые по договоренности с инвесторами перепрофилированы с учетом потребностей города: из торгово-офисных центров - в жилье, гостиницы, апартаменты, в которых нуждается столица. Предстоит разработать программу комплексного благоустройства и жилья. Одновременно должна быть подготовлена программа комплексного благоустройства исторического центра, которая не только включит приведение в порядок фасадов, озеленение, но и обеспечит условия для нормальной работы общественного транспорта, развития парковочного пространства. Что касается развития территорий за пределами исторического центра, то массовая застройка возможна при условии одновременного развития транспортной системы и создании новых рабочих мест... Серьезным ресурсом для развития города являются промышленные зоны, которые сейчас занимают 27 тысяч гектаров - почти четверть городской территории. Но, подчеркнул мэр, распоряжаться этими площадями следует максимально аккуратно, обеспечивая опережающее развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, реорганизация промзон не должна вести к ликвидации рабочих мест и к сокращению налогового потенциала города. Основным приоритетом, еще раз заявленным на заседании коллегии, является транспортное строительство, на которое Москва в этом году потратит 60 процентов своего бюджета. В ближайшие годы планируется, сказал Марат Хуснуллин, дополнительно построить 300 километров дорог", сообщает газета. "Ставя задачи московским строителям, Сергей Собянин важнейшей назвал реализацию городской инвестиционной программы: "Считаем, что в ближайшие годы объем государственных капитальных вложений должен не уменьшаться, а увеличиваться. Увеличиваться должна и доля в бюджете, для того чтобы мы видели перспективу города и обеспечивали развитие этой перспективы", - подчеркнул мэр".
Коммерческая недвижимость
"Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что власти столицы не будут строить новых мусоросжигательных заводов в черте города, поскольку они влияют на состояние экологии", пишут "Новые Известия" в номере от 16 марта. ""Основным фактором загрязнения окружающей среды является городской транспорт. В этом году мы существенно обновим автобусный парк, в том числе с целью улучшения экологической обстановки. Кроме этого, в городе больше не будут строиться новые мусоросжигательные заводы", - заявил Собянин. "Несколько лет назад власти Москвы всерьез обсуждали вопрос о строительстве нескольких мусоросжигательных заводов в городе, поскольку свалки не справляются с объемами мусора. Однако в 2009 году столичные чиновники сообщили, что город откажется от мусоросжигательных заводов в пользу мусороперерабатывающих. Сегодня Сергей Собянин подтвердил, что новых мусоросжигательных заводов в городе не будет. На сегодняшнем заседании правительства Москвы Собянин также пообещал увеличивать площадь зеленых насаждений в черте города. Сейчас зеленые территории занимают треть площади города".
"Новым директором Центрального парка культуры и отдыха им. Горького стал депутат Госдумы
Гаражное строительство
"Как стало известно "Ъ", столичная мэрия заинтересована в привлечении частных инвесторов к гаражному строительству. Власти надеются, что только в 2011 году девелоперы вложат в этот проект около $1,19 млрд. Эта сумма позволит построить до 350 тыс. машино-мест. Всего же столице необходимо паркингов на более чем 2 млн машин. Чтобы заинтересовать компании, чиновники готовы разрешить застройщикам вместе с гаражами строить в том числе и небольшие торговые площади", пишет "Коммерсантъ" в номере от 17 марта. "Еще в конце прошлого года для решения транспортной проблемы в Москве мэр Сергей Собянин поручил своим подчиненным разработать план строительства в городе сети паркингов на 2,3 млн мест. В этом году, по словам вице-мэра и руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, планируется построить гаражей на 594 тыс. машин, в 2012 году - на 353 тыс. мест. К строительству парковок планируется привлечь в этом году частные инвестиции в размере 34,2 млрд руб. (около $1,19 млрд по текущему курсу), добавил вице-мэр. С учетом того, что средний объем затрат на строительство одного машино-места в наземных паркингах составляет около $25 тыс., а в подземных - $52 тыс., за счет инвесторов может быть построено в среднем почти 350 тыс. машино-мест, или около 15% от необходимого объема. Ранее Сергей Собянин заявлял, что в 2011 году бюджет города готов выделить на строительство паркингов до 6 млрд руб. Сейчас уже началось формирование адресного перечня будущих паркингов, сообщил "Ъ" первый заместитель гендиректора ГУП "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов гаражного назначения" (также координирует строительство паркингов) Артур Абдрахманов. По его словам, подготовленные к застройке участки, где строительство паркингов будет вестись инвесторами, выставят на аукционы... "Мы отдаем себе отчет в том, что инвесторы не согласятся войти в проекты с непривлекательной нормой доходности",- отмечает Артур Абдрахманов. По его словам, по некоторым участкам может быть принято решение о строительстве не только паркинга, но и дополнительных торговых и сервисных площадей. Бюджет же возьмет на себя строительство паркингов рядом с медицинскими, культурными учреждениями и другими социальными объектами", пишет "Ъ". "Некоторые инвесторы уже начали вкладывать в гаражную стройку. Так, бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие, в частности, торговым центром "Европейский" и гостиницей "Украина", создали специальную компанию, которая намерена развивать в столице сеть паркингов на 7-8 тыс. мест и инвестировать в проект $100-130 млн (см. "Ъ" от 7 декабря 2010 года)".
"В условиях плотной столичной застройки многоуровневые паркинги - единственный выход из ситуации", продолжает тему "Независимая газета" в номере от 18 марта. "Многие ждали, что программу "Народный гараж" если не отменят, то серьезно доработают. Изменения будут, но не те, которых ждали: цены на парковочные места не снизятся, а плоскостные гаражи по-прежнему будут сносить в угоду многоуровневым парковкам. Усилия правительства сфокусированы на том, чтобы найти территорию для возведения парковочных мест. И, возможно, в ближайшее время санитарную и пожарную зоны около зданий серьезно сократят, и гаражи появятся на расстоянии 20 метров от жилых зданий... Планы и заявления московского правительства амбициозные: обеспечить все машины в Москве парковочными местами, а также ужесточить ответственность за неправильную парковку... Правительством разработана концепция гаражного строительства на 2011-2016 годы (см. справку), и ее составной частью стала всем известная, но не всеми любимая программа "Народный гараж", которая продлена еще на пять лет", пишет газета. "Отсутствие прозрачных правил игры порождает множество скандалов. ГСК позиционируют свои гаражи как "народные", но цены могут намного превышать 350 тыс. руб. При этом граждане, естественно, не понимают, как так получается, и предъявляют претензии, в том числе к государственному застройщику. Из 31 тыс. машиномест, построенных по программе "Народный гараж", распродана 21 тыс. То есть информация "о полном провале программы" не совсем справедлива. И тем не менее из бюджета Москвы будет выделено 3 млрд. руб. на то, чтобы выкупить около 10 тыс. мест, оставшихся нераспроданными. Эти места будут сдаваться в аренду за 3-5 тыс. руб. в месяц", пишет "НГ". "Программу строительства гаражей до 2016 года можно условно разделить на три составляющие: то, что построит государство, то, что построят в рамках государственно-частного партнерства, и коммерческие проекты. При этом единственным бесплатным способом законно оставить машину на улице будут специальные кармашки в придворовых территориях. В 2011 году их планируют построить на 100 тыс. машино-мест. Частные инвесторы займутся строительством механизированных парковок в центре столицы, стоянка в таких местах обойдется москвичу дорого, зато будет оснащена по последнему слову техники. Впрочем, парковки в центре города на объектах социального назначения, таких как больницы, библиотеки, театры, вузы, будет строить государство. Днем там могут останавливаться клиенты учреждения, а по ночам оставлять машины жители близлежащих домов. Широкое поле деятельности предоставлено частно-государственному партнерству, в том числе программе "Народный гараж". Противникам программы придется смириться, она продлится еще как минимум пять лет".
Дорожно-транспортное строительство
"Выделенные полосы для движения общественного транспорта планируется создать еще на восьми магистралях Москвы до конца 2011 года", пишет "Вечерняя Москва" в номере от 17 марта. "Летом 2009 года в столице появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта на Волоколамском шоссе на участке от станции метро "Тушинская" до МКАД в обоих направлениях, а в начале января 2011 года - на проспекте Андропова от станции метро "Коломенская" до Каширского шоссе при движении в центр и область. Власти Москвы планируют организовать спецполосы для практически на всех вылетных магистралях города.
. "Работы по созданию выделенных полос для общественного транспорта начнутся на 18 вылетных и девяти внутренних магистралях Москвы в мае-июне этого года", продолжает тему "Вечерка" в номере от 18 марта. "Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожного строительства Николай Лямов... "С потеплением, когда можно будет проводить работы на асфальте, будут начаты работы", - сказал Лямов. По его словам, в настоящее время ведутся проектные работы по организации спецполос. На выделенных полосах средняя скорость общественного транспорта увеличится, а передвижение на автобусах и троллейбусах в Москве станет более комфортным, отметил Лямов".
"Монорельсовая дорога от метро "Тимирязевская" до "ВДНХ" получила славу самого дорогого бюджетного эксперимента. Однако новые московские власти не отказались от идеи", сообщают "Известия" в номере от 17 марта. "Новую дорогу - от "Теплого Стана" за МКАД - построит частный инвестор. Она станет не городской транспортной артерией, а сервисом для посетителей торгового монстра на кольцевой. Согласование проекта завершится в ближайшее время. Дорога соединит метро "Теплый Стан" и строящийся на 41-м километре МКАД торгово-гостиничный комплекс площадью более миллиона квадратных метров. Стоимость дороги длиной 3,7 километра не оглашается, однако эксперты оценивают ее в пять миллиардов рублей. Что вполне сопоставимо с первым опытом монорельсового строительства - существующая линия длиной 4,7 километра обошлась городу в 6,3 миллиарда рублей", пишет газета. "Именно об этом участке говорил еще в ноябре 2010 года заммэра по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства Николай Лямов: "Посмотрите, например, хотя бы на то, что происходит на пересечении улицы Профсоюзной с МКАД. Там предполагалось, что специально построенная дорога - ответвление от кольцевой - будет вести к одному торговому центру. А сейчас их там целый букет - "Ашан",
Вероника Шарова