Перспективное развитие города

"На заседании коллегии стройкомплекса мэр Москвы объявил о новой градостроительной политике", сообщают "Известия" в номере от 14 марта. " МКАД расширят. Землю перестанут сдавать в аренду на полвека. В центре будут строить не офисы, а отели. В других регионах Москва достроит начатое и на этом остановится. "Известия" поинтересовались мнением экспертов". "Решение выдавливать офисы из центра стратегически верно, - рассказал "Известиям" профессор МАРХИ, член Общественной палаты Вячеслав Глазычев . - Именно из-за них у нас пробки, так как половина москвичей приезжает ежедневно на работу в центр города. При этом в центре есть места для строительства: мои студенты обнаруживали множество ниш, где можно было бы что-то построить. Но не огромные отели типа "Москвы" или "России", а маленькие - они всегда пользуются спросом у взыскательной публики. Так что противоречия здесь нет. Проекты по строительству апартаментов уже имеются. Например, на задворках гостиницы "Пекин" собираются построить апарт-хаус - комплекс жилья с большими квартирами", цитирует газета слова эксперта. "Необходимо отходить от практики подписания договоров аренды земельных участков для строительства сразу на 49 лет, - заявил Сергей Собянин . - По сути, это бессрочная выдача земли с последующей спекуляцией этими ресурсами. Срок аренды должен быть достаточным для проектирования и строительства. Во всяком случае, не более 5-6 лет. Стоимость аренды должна компенсировать нагрузку на инфраструктуру и стимулировать скорейшее завершение строительства", пишет газета. В свою очередь, главный архитектор РАН Юрий Платонов считает, что "земля должна вовремя осваиваться... В Москве проекты часто сознательно тормозятся. Сокращение срока аренды позволит властям держать под контролем ситуацию и иметь инструмент, с помощью которого можно влиять на недобросовестных инвесторов". "В минувшую субботу заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил о том, что городские власти планируют расширить внутреннюю и внешнюю стороны МКАД... Однако идею создания дополнительных полос некоторые эксперты сочли неэффективной", отмечают "Известия". "Пробки на МКАД образуются не оттого, что полос не хватает, - утверждает руководитель Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский . - Во-первых, съезды, въезды и развязки на магистрали организованы из рук вон плохо. Во-вторых, огромное количество крупных торговых центров превратили МКАД в спецтрассу для шопинга. Две дополнительно полосы тут же забьются. Расширять дорогу к тому же некуда - придется сносить уйму домов, гаражей, тех же торговых центров. Все это будет стоить колоссальных денег". "Хрущевки и другое ветхое жилье город намерен ликвидировать до 2014 года. Заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил о том, что до сентября 2011 года его ведомство разработает программу "Жилище", в которой будут расписаны все адреса, сроки, объемы вложений, все способы ликвидации таких домов. По мере сноса ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее двух млн кв.м нового жилья. В частности, в 2011 году власти рассчитывают построить и заселить 42 жилых дома. А также сдать в эксплуатацию 64 детских сада, десять школ, семь поликлиник, девять физкультурно-оздоровительных комплексов, три станции метро, один пересадочный узел. Для последующей застройки в течение 2011 года планируется подготовить более 400 площадок".

"Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает менять правила игры на столичном рынке девелопмента. В пятницу он объявил о запрете любого нового строительства в центре города. В планах градоначальника также сократить срок аренды земельных участков под девелоперские проекты с привычных 49 до 5-6 лет", пишет "Коммерсантъ" в номере от 14 марта. "Первая инициатива грозит многомиллионными убытками для московских застройщиков и ростом цен на недвижимость на 10-20%, вторая, соглашаются девелоперы, поможет справиться со спекуляцией инвестконтрактами. "Нами принято решение ограничить, а фактически запретить строительство в центре Москвы",- сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, все начатые стройки будут закончены в течение двух-трех лет, часть из них будет перепрофилирована в гостиницы и жилье, новых же проектов начинаться не будет... В результате запрета нового строительства в пределах ТТК инвесторы понесут многомиллионные убытки, говорят участники рынка. По словам партнера Goltsbalt BLP Виталия Можаровского , девелоперам крайне сложно добиться от города компенсации понесенных затрат, о чем наглядно свидетельствует пример Шалвы Чигиринского , который безуспешно пытается вернуть 4 млрд руб. за работы по сносу гостиницы "Россия"... Сейчас, по словам источников "Ъ", московские власти пересматривают около 1,5 тыс. инвестконтрактов. Общая площадь проектов, которые могут попасть под запрет, по оценкам экспертов, может достичь 10 млн кв. м", пишет газета. "По мнению гендиректора концерна "Крост" Алексея Добашина , строительство в центре Москвы будет все равно вестись, поскольку старые здания ветшают и приходят в негодность. Он не исключает, что застройщики предпримут попытку использовать данную новость с целью спекулятивного увеличения цен. Президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин полагает, что цены в центре Москвы единовременно могут вырасти на 20%, а на окраинах - на 10% (по данным IRN.ru, средняя стоимость жилья в Москве составляет $4,6 тыс. за 1 кв. м, прирост с начала года - более 2%). "Через некоторое время власти поймут, что цены на жилье выросли слишком сильно, и отыграют ситуацию назад",- полагает господин Воронин. Гендиректор "Миэль-Новостройки" Мария Литинецкая настроена более оптимистично, полагая, что запрет на новое строительство в центре отразится на ценах на жилье не раньше чем через три-четыре года, поскольку в течение этого периода спрос будут удовлетворять строящиеся объекты", привлжит газета мнение экспертов. "Застройщики согласны с мэром в том, что сокращение сроков аренды позволит справиться со спекуляцией инвестконтрактами в Москве. Однако у девелоперов коммерческой недвижимости могут возникнуть серьезные проблемы с привлечением финансирования. "В случае торговых, офисных и гостиничных центров банки не кредитуют девелоперов, если у них нет договора на аренду земли на срок, превышающий время окупаемости проекта, то есть на 15-20 лет",- говорит управляющий директор ИДК "Алур" Михаил Уринсон. По оценкам Алексея Добашина, стоимость аренды земли составляет 1-2% общей стоимости проекта для жилья экономкласса".

"Московские власти разрабатывают новую государственную программу в области градостроительной политики города. Ее основные приоритеты были рассмотрены на проходившей в конце минувшей недели коллегии столичного стройкомплекса, в которой принимали участие строители, архитекторы, застройщики", продолжает тему "Московская правда" в номере от 15 марта. "Прежде всего мэр заявил о принципиальной позиции правительства - снизить нагрузки на исторический центр столицы, где офисы, торговые центры росли как грибы и строительство многих еще продолжается. "Нами, - заявил мэр, - принято решение максимально ограничить, практически запретить новое строительство в центре города". Начатые же стройки в течение ближайших трех лет должны быть завершены. Причем некоторые по договоренности с инвесторами перепрофилированы с учетом потребностей города: из торгово-офисных центров - в жилье, гостиницы, апартаменты, в которых нуждается столица. Предстоит разработать программу комплексного благоустройства и жилья. Одновременно должна быть подготовлена программа комплексного благоустройства исторического центра, которая не только включит приведение в порядок фасадов, озеленение, но и обеспечит условия для нормальной работы общественного транспорта, развития парковочного пространства. Что касается развития территорий за пределами исторического центра, то массовая застройка возможна при условии одновременного развития транспортной системы и создании новых рабочих мест... Серьезным ресурсом для развития города являются промышленные зоны, которые сейчас занимают 27 тысяч гектаров - почти четверть городской территории. Но, подчеркнул мэр, распоряжаться этими площадями следует максимально аккуратно, обеспечивая опережающее развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, реорганизация промзон не должна вести к ликвидации рабочих мест и к сокращению налогового потенциала города. Основным приоритетом, еще раз заявленным на заседании коллегии, является транспортное строительство, на которое Москва в этом году потратит 60 процентов своего бюджета. В ближайшие годы планируется, сказал Марат Хуснуллин, дополнительно построить 300 километров дорог", сообщает газета. "Ставя задачи московским строителям, Сергей Собянин важнейшей назвал реализацию городской инвестиционной программы: "Считаем, что в ближайшие годы объем государственных капитальных вложений должен не уменьшаться, а увеличиваться. Увеличиваться должна и доля в бюджете, для того чтобы мы видели перспективу города и обеспечивали развитие этой перспективы", - подчеркнул мэр".

Коммерческая недвижимость

"Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что власти столицы не будут строить новых мусоросжигательных заводов в черте города, поскольку они влияют на состояние экологии", пишут "Новые Известия" в номере от 16 марта. ""Основным фактором загрязнения окружающей среды является городской транспорт. В этом году мы существенно обновим автобусный парк, в том числе с целью улучшения экологической обстановки. Кроме этого, в городе больше не будут строиться новые мусоросжигательные заводы", - заявил Собянин. "Несколько лет назад власти Москвы всерьез обсуждали вопрос о строительстве нескольких мусоросжигательных заводов в городе, поскольку свалки не справляются с объемами мусора. Однако в 2009 году столичные чиновники сообщили, что город откажется от мусоросжигательных заводов в пользу мусороперерабатывающих. Сегодня Сергей Собянин подтвердил, что новых мусоросжигательных заводов в городе не будет. На сегодняшнем заседании правительства Москвы Собянин также пообещал увеличивать площадь зеленых насаждений в черте города. Сейчас зеленые территории занимают треть площади города".

"Новым директором Центрального парка культуры и отдыха им. Горького стал депутат Госдумы Сергей Капков , соратник миллиардера Романа Абрамовича . Структуры бизнесмена считаются главными претендентами в инвесторы реконструкции парка", сообщают "Известия" в номере от 17 марта. По мнению газеты, "главный муниципальный парк Москвы рискует превратиться в Диснейленд для элиты. Чтобы сделать ЦПКиО рентабельным, инвесторам потребуется вложить в него минимум семь миллиардов рублей". "По словам заместителя мэра Людмилы Швецовой , в столичном правительстве рассматривается вариант создания управляющей компании, которая займется реконструкцией парка. Проекта реконструкции как такового нет - есть концепция. Во что она выльется, публика сможет узнать на открытых общественных слушаниях. Сообщается, что первыми шагами Капкова в новой должности станут уточнение историко-архитектурных требований к территории, разработка единого архитектурного ансамбля с четким зонированием на всей территории парка, научная реставрация и восстановление объектов, имеющих историческую ценность. Также директору ЦПКиО поручено заняться строительством объектов "сопутствующего обслуживания для посетителей парка", организацией дополнительных сервисных услуг, строительством крытых объектов, которые работали бы круглый год".

Гаражное строительство

"Как стало известно "Ъ", столичная мэрия заинтересована в привлечении частных инвесторов к гаражному строительству. Власти надеются, что только в 2011 году девелоперы вложат в этот проект около $1,19 млрд. Эта сумма позволит построить до 350 тыс. машино-мест. Всего же столице необходимо паркингов на более чем 2 млн машин. Чтобы заинтересовать компании, чиновники готовы разрешить застройщикам вместе с гаражами строить в том числе и небольшие торговые площади", пишет "Коммерсантъ" в номере от 17 марта. "Еще в конце прошлого года для решения транспортной проблемы в Москве мэр Сергей Собянин поручил своим подчиненным разработать план строительства в городе сети паркингов на 2,3 млн мест. В этом году, по словам вице-мэра и руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, планируется построить гаражей на 594 тыс. машин, в 2012 году - на 353 тыс. мест. К строительству парковок планируется привлечь в этом году частные инвестиции в размере 34,2 млрд руб. (около $1,19 млрд по текущему курсу), добавил вице-мэр. С учетом того, что средний объем затрат на строительство одного машино-места в наземных паркингах составляет около $25 тыс., а в подземных - $52 тыс., за счет инвесторов может быть построено в среднем почти 350 тыс. машино-мест, или около 15% от необходимого объема. Ранее Сергей Собянин заявлял, что в 2011 году бюджет города готов выделить на строительство паркингов до 6 млрд руб. Сейчас уже началось формирование адресного перечня будущих паркингов, сообщил "Ъ" первый заместитель гендиректора ГУП "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов гаражного назначения" (также координирует строительство паркингов) Артур Абдрахманов. По его словам, подготовленные к застройке участки, где строительство паркингов будет вестись инвесторами, выставят на аукционы... "Мы отдаем себе отчет в том, что инвесторы не согласятся войти в проекты с непривлекательной нормой доходности",- отмечает Артур Абдрахманов. По его словам, по некоторым участкам может быть принято решение о строительстве не только паркинга, но и дополнительных торговых и сервисных площадей. Бюджет же возьмет на себя строительство паркингов рядом с медицинскими, культурными учреждениями и другими социальными объектами", пишет "Ъ". "Некоторые инвесторы уже начали вкладывать в гаражную стройку. Так, бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие, в частности, торговым центром "Европейский" и гостиницей "Украина", создали специальную компанию, которая намерена развивать в столице сеть паркингов на 7-8 тыс. мест и инвестировать в проект $100-130 млн (см. "Ъ" от 7 декабря 2010 года)".

"В условиях плотной столичной застройки многоуровневые паркинги - единственный выход из ситуации", продолжает тему "Независимая газета" в номере от 18 марта. "Многие ждали, что программу "Народный гараж" если не отменят, то серьезно доработают. Изменения будут, но не те, которых ждали: цены на парковочные места не снизятся, а плоскостные гаражи по-прежнему будут сносить в угоду многоуровневым парковкам. Усилия правительства сфокусированы на том, чтобы найти территорию для возведения парковочных мест. И, возможно, в ближайшее время санитарную и пожарную зоны около зданий серьезно сократят, и гаражи появятся на расстоянии 20 метров от жилых зданий... Планы и заявления московского правительства амбициозные: обеспечить все машины в Москве парковочными местами, а также ужесточить ответственность за неправильную парковку... Правительством разработана концепция гаражного строительства на 2011-2016 годы (см. справку), и ее составной частью стала всем известная, но не всеми любимая программа "Народный гараж", которая продлена еще на пять лет", пишет газета. "Отсутствие прозрачных правил игры порождает множество скандалов. ГСК позиционируют свои гаражи как "народные", но цены могут намного превышать 350 тыс. руб. При этом граждане, естественно, не понимают, как так получается, и предъявляют претензии, в том числе к государственному застройщику. Из 31 тыс. машиномест, построенных по программе "Народный гараж", распродана 21 тыс. То есть информация "о полном провале программы" не совсем справедлива. И тем не менее из бюджета Москвы будет выделено 3 млрд. руб. на то, чтобы выкупить около 10 тыс. мест, оставшихся нераспроданными. Эти места будут сдаваться в аренду за 3-5 тыс. руб. в месяц", пишет "НГ". "Программу строительства гаражей до 2016 года можно условно разделить на три составляющие: то, что построит государство, то, что построят в рамках государственно-частного партнерства, и коммерческие проекты. При этом единственным бесплатным способом законно оставить машину на улице будут специальные кармашки в придворовых территориях. В 2011 году их планируют построить на 100 тыс. машино-мест. Частные инвесторы займутся строительством механизированных парковок в центре столицы, стоянка в таких местах обойдется москвичу дорого, зато будет оснащена по последнему слову техники. Впрочем, парковки в центре города на объектах социального назначения, таких как больницы, библиотеки, театры, вузы, будет строить государство. Днем там могут останавливаться клиенты учреждения, а по ночам оставлять машины жители близлежащих домов. Широкое поле деятельности предоставлено частно-государственному партнерству, в том числе программе "Народный гараж". Противникам программы придется смириться, она продлится еще как минимум пять лет".

Дорожно-транспортное строительство

"Выделенные полосы для движения общественного транспорта планируется создать еще на восьми магистралях Москвы до конца 2011 года", пишет "Вечерняя Москва" в номере от 17 марта. "Летом 2009 года в столице появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта на Волоколамском шоссе на участке от станции метро "Тушинская" до МКАД в обоих направлениях, а в начале января 2011 года - на проспекте Андропова от станции метро "Коломенская" до Каширского шоссе при движении в центр и область. Власти Москвы планируют организовать спецполосы для практически на всех вылетных магистралях города. Москомархитектуре в 2011 году завершить разработку и согласование методических рекомендаций по проектированию и обустройству выделенных полос для движения городского пассажирского транспорта", - говорится в проекте постановления. Согласно документу, до конца 2011 года выделенные полосы для общественного транспорта планируется организовать на Щелковском шоссе - от Хабаровской улицы до Халтуринской улицы в центр и область, а также на Липецкой улице - от Каспийской улицы до МКАД в область и центр. Кроме того, как следует из проекта, на Ленинградском проспекте появится сразу два участка со спецполосами. Первый планируется открыть от Третьего транспортного кольца до улицы Лизы Чайкиной в сторону области и от улицы Викторенко до Третьего транспортного кольца в сторону центра. Второй участок - от дома номер 2 по Ленинградскому проспекту до улицы Новая Башиловка в область, а также от улицы Беговая аллея до улицы Нижней в центр. Также предполагается, что до конца этого года спецполоса для общественного транспорта появится на Пятницком шоссе - от дома номер 3 до улицы Барышиха в область и центр, на Боровском шоссе - от МКАД до улицы Шолохова в область и центр, а также на Ярославском шоссе - от МКАД до Северянинского путепровода в центр. До конца текущего года подобными полосами также планируется оснастить Севастопольский проспект - от улицы Винокурова до Новоясеневского проспекта в область и центр и Ленинградское шоссе - от МКАД до 29-го километра в область и центр"

. "Работы по созданию выделенных полос для общественного транспорта начнутся на 18 вылетных и девяти внутренних магистралях Москвы в мае-июне этого года", продолжает тему "Вечерка" в номере от 18 марта. "Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожного строительства Николай Лямов... "С потеплением, когда можно будет проводить работы на асфальте, будут начаты работы", - сказал Лямов. По его словам, в настоящее время ведутся проектные работы по организации спецполос. На выделенных полосах средняя скорость общественного транспорта увеличится, а передвижение на автобусах и троллейбусах в Москве станет более комфортным, отметил Лямов".

Метрострой

"Монорельсовая дорога от метро "Тимирязевская" до "ВДНХ" получила славу самого дорогого бюджетного эксперимента. Однако новые московские власти не отказались от идеи", сообщают "Известия" в номере от 17 марта. "Новую дорогу - от "Теплого Стана" за МКАД - построит частный инвестор. Она станет не городской транспортной артерией, а сервисом для посетителей торгового монстра на кольцевой. Согласование проекта завершится в ближайшее время. Дорога соединит метро "Теплый Стан" и строящийся на 41-м километре МКАД торгово-гостиничный комплекс площадью более миллиона квадратных метров. Стоимость дороги длиной 3,7 километра не оглашается, однако эксперты оценивают ее в пять миллиардов рублей. Что вполне сопоставимо с первым опытом монорельсового строительства - существующая линия длиной 4,7 километра обошлась городу в 6,3 миллиарда рублей", пишет газета. "Именно об этом участке говорил еще в ноябре 2010 года заммэра по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства Николай Лямов: "Посмотрите, например, хотя бы на то, что происходит на пересечении улицы Профсоюзной с МКАД. Там предполагалось, что специально построенная дорога - ответвление от кольцевой - будет вести к одному торговому центру. А сейчас их там целый букет - "Ашан", IKEA , MEGA... " Постоянные пробки в этом месте объяснялись именно его перегрузкой торговыми центрами. Первоначальная концепция трассировки монорельсовой дороги предполагала "охватить" еще и улицу Тюленева и поселок Мосрентген. Теперь линия упростилась. Инвесторы построят монорельс не столько для разгрузки "пробочного" узла, сколько для облегчения покупателям доступа в торговый центр. Как сообщила газете сотрудница строящегося торгового комплекса ООО "Славянский мир" Наталья Красницкая, "монорельс пройдет по краю Профсоюзной улицы (технические подробности - высота дороги, близость к жилым домам, уровень шума и т.д. - пока не разглашаются), пересечет МКАД по специально построенному мосту и далее будет следовать по территории торгового комплекса с тремя остановками. На линии будут действовать шесть составов, в час они смогут перевозить около 2000 человек. Строительство хотят завершить в 2013 году... Пока нет ясности относительно появления других линий монорельса в столице. В сентябре 2009 года гендиректор ОАО "Московская монорельсовая дорога" Игорь Краснов сообщил о возможном строительстве "дороги на сваях" от станции метро "Речной вокзал" до улицы Клязьминской в Дмитровском районе. Сегодня никаких конкретных решений по этому адресу нет".

Вероника Шарова