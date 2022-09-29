Хельсинки, , 10:43 — REGNUM Власти Финляндии планируют в скором времени закрыть государственную границу страны для российских туристов. Об этом сообщает финская газета Helsingin sanomat со ссылкой на источники.

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В материале говорится, что вечером 29 сентября могут вступить в силу новые пограничные правила. Это произойдёт в том случае, если правительство на заседании, назначенном на 13:00, не изменит предварительно согласованный график.

Ранее Финляндия решила запретить въезд в страну граждан России — туристов и следующих транзитом в другие страны Евросоюза.