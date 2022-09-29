Москва, 29 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Главная историческая роль России в ходе спецоперации — это поддержка русского народно-освободительного движения на постсоветском пространстве, считает участник спецоперации Бенес Айо. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 29 сентября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Он отметил, что после преступного развала СССР более 30 млн русских жителей оказались за пределами своей исторической родины и подвергаются жесточайшей этнической дискриминации в новых государствах, где установилось фашистские режимы.

«Изначально, когда в 2014 году были заключены Минские мирные договорённости, российские власти думали о существовании Донбасса в статусе широкой автономии, с официальным статусом русского языка и особыми политическими и культурными отношениями с РФ. Однако киевская хунта, не соблюдая Минские соглашения, ежедневно била по мирным населенным пунктам Донбасса из тяжёлых орудий, в том числе поставленных Киеву НАТО. А в январе 2022 года, получив военную помощь от США ещё на 1 млрд долларов, начала примерно с 18 февраля архиинтенсивные обстрелы ЛДНР. И поэтому руководство молодых шахтёрских государств приняло решение об эвакуации мирных жителей в соседние регионы России и запросило экстренной помощи у Москвы», — подчеркнул Айо.

Учитывая эти обстоятельства, президент РФ Владимир Путин решился на признание ЛДНР и анонсировал спецоперацию.

Айо уточнил: «Как нам показывает театр боевых действий, Вооруженные силы России, наносящие высокоточные удары по объектам во Львове, Виннице, Днепропетровске, Харькове, ничего не захватывают. Средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура [на территории бывш. УССР], а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено».

Он напомнил и слова Путина в феврале 2022 года: «Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации».