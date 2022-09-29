Астана, , 10:41 — REGNUM Что в Казахстане? Отвечает эксперт Евгения Ким.

США, Великобритания и ЕС ведут активную работу по сокращению информационного присутствия России. Сейчас мы стремительно наблюдаем угасание вещания российских телеканалов как аргумента мягкой силы.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

И понятно, что на пустоты приходят другие агенты влияния. В частности, американские и британские СМИ убеждают Казахстан в двух ключевых тезисах: «Россия слаба и вот-вот развалится» и «Россия сильна, опасна и намерена напасть на соседей в ближайшие дни».

Это лишь пропаганда, но проблема в том, что она ведётся. Как мы, Россия, станем противостоять ей?