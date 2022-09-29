Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Единовременная материальная помощь будет оказана семьям участников СВО из Ростовской области в случае их гибели. Соответствующее постановление подписал донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

Дополнительная материальная помощь в размере 2 млн рублей предусмотрена семьям военнослужащим, а также лиц, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ, погибших в СВО.

«Мною подписано несколько документов — в дополнение к выплатам из федерального бюджета. В том числе помощь семьям наших ребят. Кроме того, я подписал документы по выплатам тем, кто получил тяжелое ранение», — говорил ранее Голубев в ходе «Прямой линии с губернатором».