Владивосток, 29 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Зампредседателя Общественной палаты Приморья, руководитель АНО «Мамы и папы Приморья» Елена Герман считает, что принятые меры запрета использования школьником телефона на уроке важны, но на практике нет механизма исполнения новой санитарной нормы, отметили руководители учебных учреждений.

Дарья Драй ИА REGNUM Фото на телефон

Минпросвещения РФ запретило использование мобильных телефонов на уроках — соответствующая норма была прописана в обновленных санитарных правилах.

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«Помимо того, что ребенок отвлекается на уроке, использование телефонов из-за маленького экрана негативно сказывается на зрении и осанке детей. Хочу отметить, что даже для компьютеров, ноутбуков и планшетов, которые можно использовать в учебных целях, установлены определенные требования к размеру монитора. Диагональ монитора учебного компьютера должна быть не менее 39,6 см, а экрана планшета — 26,6 см. Также общение школьников в социальных сетях и мессенджерах во время учебного процесса отвлекает и самих ребят, и учителей», — сказала Елена Герман.

На практике новая санитарная норма фактически не имеет правовых методов её регулирования, прокомментировала заведующая учебной частью одной из школ Владивостока.

«Документов, запрещающих использования телефонов на уроках, по сути, не существует. Во всяком случае, я их не видела ни на нашем сайте, ни во внутренней документации. Документ должен выглядеть следующим образом: «На основании такого-то распоряжения таких-то органов власти в школе такой-то запрещается использование телефонов во время уроков». Также в этом документе должен быть пункт, в котором говорится, что будет, если ученик все-таки пользуется телефоном.

Однако не все так печально. Во многих школах данный вопрос поднимается на общешкольных родительских собраниях. Мы доводим до родителей информацию, что на основании такого документа теперь использование телефонов на уроках запрещено. То есть на перемене можно, на улице можно, а на уроке — нет. Прозвенел звонок — будь добр убирай телефон.

Если ребенок не подчиняется правилу, это расценивается как нарушение внутреннего порядка. Проще говоря, дисциплинарное нарушение. Вплоть до отчисления из учебного заведения. Однако, это не тот проступок, за который в действительности могут отчислить. Да, в некоторых школах детям об этом могут говорить, но как практик скажу, что отчислить ребенка из общеобразовательного учреждения не так-то просто», — заявила преподаватель.

По словам педагога, остаётся единственная мера регулирования — контроль со стороны родителей:

«На сегодняшний день это единственный инструмент, регулирующий данную санитарную норму».

Как сообщало ИА REGNUM, дети не имеют права пользоваться телефоном непосредственно во время школьных уроков, однако на переменах таких ограничений не будет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Госуслуги: для родителей».