Мелитополь, 29 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Мелитополе возле школы сработало самодельное взрывное устройство, сообщили 29 сентября в администрации Запорожской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«В Мелитополе… совершён подрыв самодельного взрывного устройства возле школы», — сообщили в городской администрации.

Отмечается, что взрывное устройство было закреплено на дереве и было начинено поражающими элементами. Оно сработало при проезде автомобиля. В результате водитель получил лёгкие травмы.