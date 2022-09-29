Мадрид, 29 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Социальная сеть для создателей контента, журналистов и читателей Panodyssey будет запущена в октябре 2022 года. Об этом в ходе презентации заявил гендиректор платформы Александр Лефорестье, пишет агентство EFE.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

По его словам, платформа призвана «заставить европейскую креативность выделяться в цифровом мире», а также стать пространством, которое защищает авторские права и поощряет творчество.

По его словам, платформа также не имеет рекламы и продвигает «независимость, свободу, уважение и прозрачность». Соцсеть будет доступна по всему Евросоюзу на пяти языках — английском, французском, испанском, немецком и итальянском — и нацелена на подключение 10 миллионов создателей и 100 миллионов пользователей к 2030 году.