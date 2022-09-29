Салехард, , 10:38 — REGNUM Набор самого нужного в полевых условиях поручил выдавать призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он написал об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Дмитрий Артюхов Kremlin.ru

Как указал губернатор региона, мобилизованные граждане прибывают на пункты сбора перед отправкой в учебные части, и часть из них уже отправили в Красноселькупский и Ямальский районы.

Также Артюхов добавил, что для призванных оборудованы специализированные помещения в городах, в которых есть всё необходимое.

«Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даём продуктовый сухпаёк. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил главам муниципалитетов создать на территориях регионе сеть службы опеки над семьями призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.