Чебоксары, 29 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Чувашии потратят почти 45,2 млн рублей на ремонт двух местных дворовых проездов в Новочебоксарске. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска. Речь идёт о ремонте двух участков дорог (местные проезды) в городе по улице Советской (местные проезды от д. 1 до д. 7 и от д. 77 до д. 49А).

Цена контракта составила45 167 316 рублей, в том числе из республиканского бюджета выделяется40 650 584,4 рубля, из муниципальной казны — 4 516 731,6 рубля.

Контракт заключён с обществом «Элиста» (г. Чебоксары). Они должны приступить к работам после подписания документа, а завершить до 15 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии будут строить межквартальные игровые территории, на что в 2022 году предусмотрено 500 млн рублей. Это позволит создать 30 первых площадок.