Москва, 29 сентября 2022, 10:38 — REGNUM Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в в эфире «Соловьёв LIVE».

Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток»
Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Это произошло в торгово-экономической зоне Дании и Швеции. Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением и полностью контролируются спецслужбами США», — пояснила Захарова

По словам представителя Министерства иностранных дел РФ, предстоит большая работа по расследованию всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти из-за подрыва при использовании подводных взрывных устройств.

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