Москва, , 10:38 — REGNUM Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в в эфире «Соловьёв LIVE».

Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Это произошло в торгово-экономической зоне Дании и Швеции. Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением и полностью контролируются спецслужбами США», — пояснила Захарова

По словам представителя Министерства иностранных дел РФ, предстоит большая работа по расследованию всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти из-за подрыва при использовании подводных взрывных устройств.

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