Москва, 29 сентября 2022, 10:38 — REGNUM Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в в эфире «Соловьёв LIVE».
«Это произошло в торгово-экономической зоне Дании и Швеции. Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением и полностью контролируются спецслужбами США», — пояснила Захарова
По словам представителя Министерства иностранных дел РФ, предстоит большая работа по расследованию всех обстоятельств инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти из-за подрыва при использовании подводных взрывных устройств.
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