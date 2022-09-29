Москва, 29 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В России необходимо переходить на оплату за фактически произведенный мусор и отменить плату за вывоз мусора для людей, которые фактически не проживают в жилище, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Remondis-saransk.ru Раздельный сбора мусора

Накануне в Госдуме прошли парламентские слушания по проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами.

«В частности, говорила о необходимости переходить на оплату «по факту». Это не только возможность не переплачивать за тот мусор, который не производил, но и реальный стимул сортировать отходы. Также сказала о необходимости скорейшего принятия изменений в 354-е постановление правительства, которое позволит пересчитать оплату для граждан, фактически не проживающих в помещении», — отметила Разворотнева в своем телеграм-канале.

Депутат пояснила, что особенно остро эта проблема стоит в регионах, где мусор оплачивается по квадратным метрам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, затраты на обращение с отходами могут быть сокращены в 2023—2024 годах в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей.